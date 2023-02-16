Компенсации расходов на коммунальные платежи увеличили на 3-5%

Правительство Свердловской области увеличило на 3-5% (в зависимости от муниципалитета) компенсацию коммунальных платежей для незащищенных слоев населения. «Сейчас мы увеличиваем размер компенсации еще на 3-5 процентов из-за повышения с 1 января ставки за капремонт. Это уже второе повышение за три месяца: в декабре региональный стандарт был увеличен на 9 процентов», – цитирует ДИП министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Субсидии на оплату ЖКУ получают семьи, у которых эта статья расходов превышает 22% от общего дохода семьи. Доход складывается из зарплат, пенсий, стипендий, алиментов, ежемесячных пособий по уходу за ребёнком и прочего заработка. Получить льготу также могут одиноко проживающие жители, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, размер платы за жилищно-коммунальные услуги которых в совокупном доходе превышает 12 %.

Размер предоставляемой субсидии зависит, в том числе от жилплощади, состава семьи, размера платы за жилое помещение. За 9 месяцев 2022 года субсидию получили 121 751 человек на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Средний размер субсидии на семью составил 1528 рублей в месяц. Всю информацию о льготах можно получить в территориальных управлениях социальной политики и местных администрациях или по телефону 8-800-300-81-00, звонок бесплатный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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