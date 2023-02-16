Глава ЦБ Набиуллина рассказала, как скопить деньги

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что планирование бюджета – это несложно. Об этом она заявила, отвечая на вопрос «Нового Дня», на чем экономит, как копит деньги и какими инструментами финансового планирования пользуется сама.

«Сегодня есть помощники: приложения, сервисы, которые позволяют проводить анализ финансов, затрат. Но важно, наверное, не только планирование затрат, но и важно придерживаться бюджета», – сказала она.

Сама она придерживается принципа, что нужно быть осмотрительным, чтобы скопить деньги. «Например, кто хочет выйти на рынок инвестирования, для них нужны правила. Когда у людей появляются небольшие деньги, инвестируют в акции, облигации, не имея подушки безопасности. Прежде чем инвестировать, надо иметь подушку безопасности. Специалисты советуют накопить средства в размере от 3 до 6 месяцев среднего потребления», – добавила глава ЦБ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»