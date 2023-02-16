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Четверг, 16 февраля 2023, 15:20 мск

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Бастрыкин заинтересовался делом ветерана, осужденного за педофилию

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому подготовить доклад об уголовном деле в отношении ветерана боевых действий в Афганистане Фирата Ардиева. 66-летнего мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима за сексуальные действия в отношении 11-летней девочки. Своей вины он не признал.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области М.В. Богинскому представить доклад о собранных по уголовному делу доказательствах, которые легли в основу обвинения», – сообщает пресс-служба СКР.

Историю Фирата Ардиева рассказали в эфире ОТВ. В сюжете говорится, что осужденный не согласен с решением суда и считает, что его оклеветали. По его версии, родные девочки напали на него и избили за то, что он сделал замечание ее отцу, который хотел сесть за руль пьяным.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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