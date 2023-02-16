Глава Екатеринбурга рассказал, когда в городе появятся новые трамваи и троллейбусы

Власти Екатеринбурга рассчитывают обновить подвижной состав трамваев и троллейбусов уже в 2023 году. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов, отвечая на вопросы горожан в эфире радио «Комсомольская правда».

«Контракт на поставку первых 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом уже заключен, первые машины мы получим в конце февраля. Поставки будут идти в течение всего года, по три-пять машин каждый месяц. Это комфортные троллейбусы с отоплением и кондиционером, с возможностью подзарядить телефон. Они будут синего цвета – такой цвет выбрали сами горожане. А самое главное: новые троллейбусы могут проехать 20 километров без контактной сети. Это позволит нам по-новому формировать транспортные маршруты, особенно в новых микрорайонах города», – рассказал градоначальник.

По словам Орлова, в городе также запланировано обновление трамвайного состава. К концу июня 2023 года должна прийти первая партия трехсекционных трамваев, которые будут курсировать в Академический и Солнечный районы.

«На прошлой неделе я был во Внешэкономбанке, встречался с одним из вице-резидентов. Как раз эти вопросы обсуждали. Варианты решения этой сложнейшей задачи уже есть. Нам нужно минимум 20 трамваев, чтобы запустить ветку в Академический. Это порядка 3 миллиардов рублей», – сообщил глава города. Он также добавил, что есть предварительная договоренность с «большим благотворительным фондом» о финансировании закупки трамваев в пропорции 50 на 50.

Сейчас в Екатеринбурге эксплуатируется более 400 вагонов, и порядка 70% из них – это тот самый знаменитый чешский трамвай. Алексей Орлов отметил, что несколько лет назад городская власть пыталась договориться с чешским производителем о модернизации старых вагонов, чтобы сохранить запоминающийся трамвайный образ Екатеринбурга, но из-за корпоративных споров в Праге эту идею не удалось реализовать. Поэтому городская администрация приняла решение о полной замене трамваев.

Жители города также поинтересовались у главы, когда появится выезд из Академического района на ЕКАД.

«Мы думаем об этом. Из Солнечного мы такой выезд организовали сегодня. Полгода не прошло, а жители уже привыкли к южному обходу ЕКАДа, который запускали в сентябре. Естественно, Академический – быстрорастущий район. Мы этот вопрос прорабатываем. В среднесрочной перспективе выезд на ЕКАД из Академического появится», – пообещал мэр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»