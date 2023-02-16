Камин, цветы и красные стены – в казарме 13-го военного городка журналистам показали чайную комнату (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня показали быт солдат. Сначала журналистам продемонстрировали, как проходят учения у связистов на полигоне. А затем – как выглядят казармы, место для досуга, спортивный зал и столовая 13-го военного городка.

Чайная комната для новобранцев

Одним из самых интересных мест оказалась чайная комната. Ее интерьер сильно контрастирует с обычными декорациями армейской жизни: здесь стоит электрокамин, на столе цветы, чай подается в сервизе, а стены в помещении яркие – красного цвета.

Корреспонденту «Нового Дня» новобранцы рассказали, что в этой комнате они собираются пить чай, отмечать дни рождения, а также смотреть новости, чтобы быть в курсе происходящего «на гражданке».

Екатеринбург, Владислав Тринько

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