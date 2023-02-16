У пьяного пассажира на вокзале украли 1,5 миллиона рублей, ноутбук и кольцо с бриллиантом (ФОТО)

Сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга по горячим следам раскрыли преступление, о котором заявил 42-летний мужчина, приехавший из Москвы в Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, у мужчины пропал рюкзак, с которым он прилетел из столицы. В рюкзаке была крупная сумма денег, оставшаяся у него после продажи автомобиля (около 1,5 млн рублей), ноутбук MacBook Pro 13 за 200 тысяч рублей и золотое кольцо с бриллиантом за 100 тысяч рублей. Ювелирное украшение потерпевший приобрел накануне и намеревался подарить своей девушке.

Вечером потерпевший встретился с другом детства, отпраздновал встречу в одном из ночных заведений, а ранним утром на такси добрался до екатеринбургского вокзала, где планировал сесть на поезд до Качканара, чтобы поехать в гости к матери. Пребывание на вокзале мужчина из-за выпитого помнил смутно, но обнаружил, что его рюкзак пропал.

Придя в себя, он обратился за помощью в полицию. Оперуполномоченные уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения вокзала и выяснили, что к пропаже личных вещей заявителя причастны три человека – две женщины и мужчина, которые подошли к потерпевшему, взяли его под руки и вывели на улицу. При этом одна из гражданок повесила на плечо рюкзак с имуществом заявителя.

Сыщики установили личности всех троих, а вскоре задержали их на съемной квартире на Вторчермете. Здесь же были изъяты деньги в сумме одного миллиона рублей и 1700 долларов США. Похищенный ноутбук также был обнаружен. Подозреваемая спрятала его под половицу в одной из комнат, намереваясь позже продать. Кольцо с бриллиантом задержанные успели сдать в ломбард за символические 15 тысяч рублей.

Их доставили в линейный отдел, где они признались, что 200 тысяч рублей уже успели потратить: обновили свой гардероб, купили продукты, дорогой алкоголь и 15 сотовых телефонов. Часть наличных они раздали в качестве подарков своим друзьям и знакомым.

В отношении одной из женщин возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ранее она была судима в 2015 году за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Из мест лишения освободилась в июне 2022 года по УДО. Двое ее друзей проходят по делу в качестве свидетелей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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