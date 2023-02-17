В выходные в Екатеринбурге станет прохладнее

В Екатеринбурге в выходные будет несколько прохладнее, чем на рабочей неделе. Сегодня днем синоптики обещают до -10 °C, завтра станет морознее на два градуса. В воскресенье будет около -9…-11°. Осадков не ожидается, ветер слабый, неустойчивый.

Ранее Уральское УГМС давало предупреждение о смоге до 20 часов 17 февраля. Это предупреждение продлевать не стали, дымка должна рассеяться к ночи.

Екатеринбург, Марина Иванова

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