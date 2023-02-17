Реконструкторы посвятят игру легендарному УДТК

Под Асбестом на полигоне Молокозавод пройдет реконструкция сражений времен Великой Отечественной войны – участвовать там будут пейнтболисты. Игра «Орловский выступ» намечена на 11 марта, организаторы приурочили ее к юбилею основания Уральского добровольческого танкового корпуса, который в этом году отмечает 80 лет с момента создания. «Это основное зимнее мероприятие по пейнтболу на Урале. Большое количество участников, зданий, бронетехники и многое другое», – рассказывают организаторы из пейнтбольного клуба «Легион».

При регистрации на игру они просят указывать команду, город и сторону – СССР или Германия. Всего 11 марта на полигоне под Асбестом разыграют три сценария. В первом «советским» войскам надо будет прорвать эшелонированную оборону «немцев», во втором – «немцам» надо будет выровнять линию фронта, а «советским», соответственно, не допустить этого, в третьем – командам надо будет занять оборону на своей базе, создать ударный отряд, захватить центральный флаг и принести на базу соперника.

Екатеринбург, Елена Сычева

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