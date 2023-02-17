Продажи новых автомобилей в Свердловской области за год упали на 62%

В Свердловской области за весь 2022 год было продано 19,9 тысячи новых автомобилей, что на 62% меньше, чем годом ранее. Треть всех приобретенных машин – под брендом Lada.

«В целом пятерка лидеров не поменялась: Lada и расположившиеся на ступеньках ниже Kia, Renault, Hyundai. В 2022 году Toyota уступила 4-ю строчку в рейтинге корейскому Hyndai, заняв пятое место», – сообщили в пресс-службе «Открытие Авто» по УрФО.

Удержаться в топе рейтинга продаж многим брендам удалось лишь благодаря тому, что в 2022 году распродавались запасы с заводов в Санкт-Петербурге и Калининграде. Так, дилеры Kia смогли реализовать 1826 машин (-68% к прошлому году), Hyundai – 1369 а/м (-65%).

«Бизнес большинства европейских и японских концернов также сжимался или совсем закрывался. Так, Renault (1445 машин за год; -71%) и Toyota (990; – 77%) едва хватило, чтобы удержаться в пятерке самых продаваемых марок в регионе соответственно. Оба бренда закрыли свои заводы, а первый – даже официальный российский сайт, поручив судьбу миллионов поклонников марки в России сети АвтоВАЗа», – сообщили в пресс-службе.

На фоне таких структурных изменений возрос спрос на китайские бренды: Chery, Geely, Haval, Cheryexeed, Changan, Great Wall, GAC, Omoda. Их общая доля на рынке за прошлый год выросла в два раза – с 6% до 15%. Но это не позволило ни одному из этих брендов войти в топ-5 на авторынке Свердловской области. Среди «китайцев» чаще всего свердловчане брали Chery (продано 905 новых машин), на втором месте – Geely (856 машин), на третьем – Haval (794 машин).

Аналитики «Открытие Авто» прогнозируют дальнейший рост продаж китайских автомобилей. По всей России дилеры Chery, Exeed и Omoda планируют продать 200 тысяч машин и увеличить количество своих салонов. Большие планы и у отечественной Lada: производители хотели бы реализовать порядка 400 тысяч новых автомобилей.

«Последний раз этой отметки ВАЗ достигал в 2013 году. Одной модели Granta раскупили тогда 167 тысяч штук, но и стоила она немногим более 300 тысяч рублей. Можно ли спустя 10 лет продать столько же почти трехкратно подорожавших машин, пока не сильно обновленных технологически – вопрос», – комментируют в «Открытие Авто».

В целом по авторынку в первой половине 2023 года сохранится дефицит бюджетных (в диапазоне полутора-двух миллионов рублей) седанов и кроссоверов, постепенно будет увеличиваться предложение в среднем (около 2,5-3 миллиона рублей) и более дорогих сегментах. Масс-маркет в той или иной степени будет расти, а продажи премиальных автомобилей продолжат сжиматься (за 2022 год продажи в этом секторе уже упали с 10% в общей структуре до 5%).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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