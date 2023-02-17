В ЦВО официально новый командующий – герой Мариуполя

В Центральном военном округе назначен новый командующий, им стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, теперь официально сменивший на посту Александра Лапина. Соответствующие записи появились в базах «Спарк» и в ЕГРЮЛ.

Мордвичев – герой Мариуполя, под его командованием российские военные освобождали город, а также «Азовсталь», от украинских радикалов. «Мордвичев среди прочих командиров СВО стал одним из первых, кто начал выступать за реальные и правдивые доклады на самый верх», – писал о нем телеграм-канал Wargonzo.

Фото: РИА «Новости»

Екатеринбург, Елена Сычева

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