Объявлены дата и тема «Ночи музеев» в Екатеринбурге

«Ночь музеев» в Екатеринбурге в этом году пройдет 20 мая. Тем будет две: 300-летие города и Год педагога и наставника в России. Заявки от площадок, которые желают принять участие, уже принимаются.

«Проект традиционно приурочен к Международному дню музеев и проводится в ближайшую к праздничной дате субботу. В этот раз «Ночь музеев в Екатеринбурге» планируется на 20 мая 2023 года. О своем намерении стать частью масштабного события музеи, галереи и выставочные пространства могут заявить до 19 марта с помощью специальной формы на официальном сайте. После этого начнется непосредственная проработка программ и другая подготовительная работа совместно с оргкомитетом мероприятия», – сообщили в пресс-службе управления культуры Екатеринбурга.

Главной темой акции предсказуемо станет 300-летние Екатеринбурга. Поэтому почти на всех площадках будут рассказывать об истории города, важных персоналиях, датах и так далее.

Как и в прошлые годы, на «Ночи музеев» будет детская программа: маленьких посетителей музеи ждут с 11 до 18 часов 20 мая. С 19:00 до 02:00 акция пройдет для взрослых. Добавим, что культурное мероприятие проводится в городе уже 17-й раз. В прошлом году работало 134 площадки, которые посетили более 75 тысяч человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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