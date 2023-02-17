В Ревде ищут пропавшую девочку-подростка

В Свердловской области поисковики из отряда «Ревдинские волки» и полиция ищут 15-летнюю Дашу Рыжанкову. Девочка ушла из дома в ночь с 12 на 13 февраля. «Она может находиться с 19-летним Алексеем Максимовым, сообщают родственники, это ее молодой человек. Девочка позвонила и сказала, что ее искать не нужно, она уехала и отключила телефон», – сообщает «Ревда.инфо».

По информации поисковиков, Даша была одета в синюю куртку с белым узором. Любую информацию о ее местонахождении ждут полицейские по телефонам 102, +7(34397)5-15-68 или поисковики +79923375321.

Екатеринбург, Елена Сычева

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