После санкций грузооборот в Кольцово упал на 30%

В 2022 году пассажиропоток в екатеринбургском аэропорту Кольцово снизился на 17%, а грузооборот упал на 25-30%. Причиной стали международные санкции и закрытие Европы для российских контрагентов, сообщил на пресс-конференции первый заместитель начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.

«За прошлый год на 30-40% вырос грузооборот со странами Таможенного Союза – это Казахстан, Армения, Киргизия. Раньше грузовые самолеты крайне редко летали в эти страны, но сейчас нет ни одного самолета, в котором остался хотя бы один кубометр свободного места. Эти направления стали очень востребованными», – отметил Сентяков. Сейчас коммерческий грузооборот в Кольцово составляет в среднем 200 тонн в неделю.

Через авиационный пункт досмотра в Екатеринбурге прошли 890 тысяч человек, это на 17% ниже, чем в 2021 году. Причина падения пассажиропотока все та же – отмена полетов в Европу. Самыми популярными направлениями в 2022 году стали Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Турция. Всего в Кольцово перевозки осуществляют 11 авиакомпаний, добавил замруководителя Кольцовской таможни.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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