Сотрудница маркетплейса переоделась успешной женщиной, чтобы взять кредит в 5 млн

Жительницу Березовского будут судить по статье «Мошенничество». Чтобы получить в банке крупный кредит, она притворилась тем, кем не являлась, – успешной деловой женщиной.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, в полицию обратился представитель одного из крупных банков. Он рассказал, что в марте 2021 года одна из клиенток оформила кредит на сумму 5 млн рублей. При этом заемщица указала, что работает в нефтегазовой отрасли и имеет солидный доход. Выглядела женщина соответствующе – дорогая одежда, маникюр, аксессуары. После оформления документов клиентка получила в кассе банка наличными всю сумму за вычетом 735 тысяч рублей, предусмотренных в качестве взноса по договору страхования. Впрочем, через некоторое время гражданка расторгла страховой договор, и оставшиеся деньги были также перечислены на ее счет, откуда их сняли через банкоматы.

С марта по октябрь 2021 года заемщица внесла несколько платежей по кредиту на общую сумму 350 тысяч рублей, а потом пропала. Сотрудники банка пробовали найти ее по указанному в договоре месту работы, но оказалось, что такой сотрудницы там нет.

В итоге женщину разыскали полицейские. Выяснилось, что подозреваемая не имеет отношения к нефтегазовой сфере, а работает обычной сотрудницей на пункте выдачи товаров одной из интернет-площадок. Гражданка признала свою вину. И сообщила, что действительно исказила сведения о себе, изобразив деловую женщину для того, чтобы получить крупную сумму денег. Взносы она некоторое время вносила лишь для отвода глаз.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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