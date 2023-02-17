Из Екатеринбурга пытались отправить военную форму в США

В 2022 году в Екатеринбурге было возбуждено три уголовных дела по контрабанде товаров военного назначения.

«Такие товары указаны в специальных списках, обычные граждане не могут перевозить военную форму, каски и так далее. На почтовом посту в Кольцово были попытки отправить посылки с таким содержимым в сторону США. Суды прошли, виновные наказаны, товар специального назначения остался на территории России», – сообщил на пресс-конференции первый заместитель начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.

Еще три уголовных дела касались контрабанды наличной валюты суммой порядка 100 тысяч долларов. «Есть лица, которые целенаправленно занимаются вывозом валюты за рубеж. Они прекрасно знают таможенные правила и сознательно нарушают их. Много и тех, кто допускает нарушения по незнанию. Наличные деньги суммой свыше 10 тысяч долларов должны быть задекларированы, причем курс валюты учитывается на день вывоза, это нужно учитывать», – рассказал Сентяков.

По его словам, всплеск нарушений был зарегистрирован после объявления частичной мобилизации в стране. «Масса наших соотечественников все побросала, люди схватили свои сбережения и хотели немедленно уехать. В тот период времени в каждом смене выявляли с десяток нарушений. Потом все это пошло на спад», – отметил замруководителя Кольцовской таможни.

Всего за год было возбуждено семь уголовных дел о контрабанде. В одном случае нарушители пытались провезти сильнодействующие вещества.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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