На строительство здания НИИ ОММ в Академическом направят 1,35 млрд рублей

На строительство здания НИИ Охраны материнства и младенчества, которое станет первым объектом медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга, в 2024 году будет направлено 1,35 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Как сообщили в ДИПе, такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего правительство России направило почти три миллиарда рублей на строительство важнейших социальных и инфраструктурных проектов Свердловской области.

В частности, еще 700 миллионов рублей направлено на завершение строительства Дворца водных видов спорта, который возводят в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга к Международному фестивалю университетского спорта. Его ввод в эксплуатацию запланирован весной 2023 года. Еще 887 миллионов рублей из федерального бюджета в 2023 и 2024 годах будут направлены на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск.

Напомним, кроме НИИ ОММ, в медкластере в Академическом будут построены: Уральский государственный медицинский университет с комплексом учебных корпусов, общежитий, спортивных площадок, медицинский центр жилого района Академический, включающий в себя детскую и взрослую больницы, поликлиники, женскую консультацию, стоматологию, травматологическое отделение, а также технопарк Академический, инновационный онкоцентр, центр реабилитации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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