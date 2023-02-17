Масленица-2023: где в Екатеринбурге и окрестностях будут жечь чучело и печь блины

На следующей неделе на многих площадках в Екатеринбурге и за городом пройдут Масляничные гуляния. Детей и взрослых научат народным играм, расскажут о традициях праздника и, конечно, угостят блинами. В парках и скверах сожгут чучела, чтобы приблизить весну. Причем не везде это будет чучело зимы. Рассказываем, куда стоит сходить.

В Парке Маяковского будет три сцены

Традиционно самое массовое гуляние на Масленицу ожидается в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Здесь ждут гостей 26 февраля с 12 часов. Музыкальную программу, показ спектаклей, конкурсы организуют сразу на трех сценах.

Сцена «Солнце» расположится сразу у главного входа в парк. В 12 часов Театр кукол покажет здесь спектакль «Сказки старой шарманки», затем будут игры и хороводы, в 13:30 арт-дуэт Zazou покажет историю о Петрушке, дядьке Балуе и тетке Сороке. В 14:30 на сцене «Коляда-театр» разыграет свою сказку «Пузырь, Соломинка и Лапоть», а после – дуэт «Дубль Диез» на скрипке и аккордеоне исполнят мелодии и ритмы народов мира.

На сцене Сацндпарка с 12 до 17:30 будут крутить самые популярные детские мультфильмы.

И, наконец, главная сцена. Начнется Масленица с концерта фолк-группы «Лави Нова», продолжится выступлением ансамбля «Традиции Style», групп «КрАсота». В 14 часов «ФолкЪ-ТолкЪ» устроят интерактив с традиционными народными танцами, играми и кадрилью. Затем выйдут ходулисты. И снова – много музыки.

В 17:15 на главной сцене ждут музыкального хэдлайнера – Zventa Sventana. А в 18:00 будут сжигать чучело Масленицы на месте центрального фонтана парка.

«Уралмасленица» – в летнем парке «Уралмаш»

Впервые в этом году Малсеницу в летнем парке «Уралмаш» проведет команда ЦПКиО. И, кстати, некоторые элементы программы очень даже похожи.

26 февраля с 11 до 16 часов здесь будет «Уралмасленица». Хорошее настроение будут задавать скоморохи с веселыми играми и уличные музыканты. В центральной части парка будет музыкальная сцена, где пройдут концерты ансамбля «Иван-да-Марья» и арт-фолк группы «Лави Нова». Здесь же свой спектакль покажет «Коляда-театр» и состоится перфоманс-шоу ходулистов «Гулливер». Будут и традиционные забавы: метание снежков в мишень, прыжки в мешках, перетягивание каната и другие.

Главным событием праздника станет сожжение чучела Масленицы в конце программы – в 16 часов.

Масленица в Литературном квартале

В разных учреждениях Литературного квартала Масленицу будут отмечать всю следующую неделю. Программы расчитаны в основном на детей.

Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» ждет гостей уже в ближайшие выходные, а также 20, 21, 22 и 24 февраля в 11 и 14 часов. Здесь будет программа «Масленица в старом доме» для детей от шести лет. Ребята увидят театр Петрушки и масленичный поезд, посмотрят на старинный особняк и картинки из русского быта прошлых столетий. Вход платный (300-400 рублей).

Музей «Литературная жизнь Урала XX века» назвал свою программу «Блин да чучело».Ребята узнают, как праздновали на Руси самый веселый и разгульный праздник, какими еще яствами, кроме блинов, угощают в Среду-лакомку и какие забавы устраивали на Широкий четверг. Поиграют в шумные игры, вспомнят стихи о борьбе зимы и весны. И сожгут чучело. Группы детей ждут 20-25 февраля, 25 февраля в 13 часов можно прийти индивидуально. Вход – 500 рублей.

Самый масштабный праздник в Литературном квартале состоится в субботу, 25 февраля, в 14 часов в парке. Ждут и взрослых, и детей. Будут скомарохи, народные игры. Вход на это мероприятия свободный. Посмотреть все масленичные программы музеев квартала можно на официальном сайте.

Масленица в Детской филармонии

В Детской филармонии тоже ждут малышей на Масленицу – 26 февраля в 11:30 и 14 часов. Артисты обещают познакомить с традициями праздника, спеть частушки под баян, гармонь и балалайку. Гостей ждет встреча с ансамблем русской песни «Подмастерья» и фольклорным коллективом «Переполох». Вход – 400 рублей.

Масленица в районах

Своя площадка празднования Масленицы будет почти в каждом районе Екатеринбурга, правда, не все еще озвучили точные даты и время. Например, на Елизавете народные гулянья пройдут возле ДК «Елизаветинский» 26 февраля в 14 часов. Обещают и блины, и чучело.

На Химмаше Масленицу устроят 22 февраля в 17:30 в ЦК «Экран» – там будут кидать блины, катать колобка, прыгать на дальность, бегать в мешках. На улице сожгут чучело.

В Академическом тоже будут отмечать Масленицу. Сжигать чучело планируют в Преображенском парке 26 февраля в 13:45 – там, где раньше стоял ледовый городок. Гостям бесплатно раздадут блины. Планируется установить около 30 игровых площадок для детей и взрослых. Победители конкурсов получат призы.

Масленицу сожгли из огнемета. 2021г.

Масленица за городом

Многие парки развлечений и базы отдыха в этом году тоже приготовили свои праздничные программы. Например, в Арамили в «Парке Сказов» 26 февраля сожгут 9-метровое чучело Змея Горыныча. Произойдет это под занавес гуляний, в 18:30. Организаторы пояснили, что именно в образе Змея Горыныча им видится прошлый год и уходящая зима. Параллельно с сожжением чучела будет файер-шоу.

Сам же праздник в «Парке Сказов» начнется в 11 часов. Гостей ждут соревнования на ловкость, катание на тазиках, частушки, игры-бродилки, театрализованные представления от Кикиморы и Бабы Яги с постановкой «Как весну встретишь, так ее и проведешь», а также взятие снежной крепости. Для гостей испекут 3000 блинов с 5 видами начинки. Вход – платный.

Еще один вариант необычно провести Масленицу – отправиться в эко-деревню демидовских времен. В Мариинских избах (под Ревдой) 26 февраля гостей встретят местные балагуры Кузьмич и Ефимыч. Всем предстоит преодолеть полосу препятствий, надеть маски и стать ряжеными. Чучело Масленицы, сопровождаемое праздничным шествием, провезут по Мариинску, а затем – сожгут. Вход – платный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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