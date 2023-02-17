Главный по тарифам о резком подорожании электричества: «Все решения приняты»

Свердловчане могут не надеяться на снижение стоимости электроэнергии, это следует из заявления главы Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова. Сегодня он встречался с представителями профсоюзов и сообщил, что «все решения приняты, и теперь важную роль играет информирование жителей о нововведениях, о возможности влиять на то, сколько они платят».

Напомним, ранее свердловские власти обратились в ФАС и к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить решение ведомства, по которому в регионе ликвидировали тариф выходного дня. Прежде уральцы платили за электричество по субботам и воскресеньям, а также праздничным дням по минимальной ставке – ночной. Однако в конце декабря ее упразднили после проверки антимонопольщиков.

Также Гришанов призвал не перепрограммировать счетчики прямо сейчас. «Имеет смысл проанализировать долю потребления в ночное время, так как если ранее тариф день-ночь был выгоден для всех потребителей с двухтарифными счетчиками, то сейчас это выгодно только тем, у кого потребление в ночное время будет более 27%. По данным сбытовых компаний, не так много потребителей физических лиц, кто в период с 23 часов вечера до 7 часов утра будет потреблять более 27% от суточного потребления», – приводит его слова ДИП.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»