В Каменске-Уральском пройдет митинг против роста коммунальных тарифов

В ближайшее воскресенье 19 февраля, в Каменске-Уральском запланирован митинг против роста коммунальных платежей в Свердловской области. Акцию под лозунгом «Нет коммунальному грабежу!» на площади у ДК «Юность» анонсировал лидер местной ячейки КПРФ Борис Идиатулин.

Акция согласована с администрацией города, ожидается не более ста человек. Организатор также пригласил на митинг мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова и депутатов городской думы, в том числе председателя Валерия Пермякова.

Напомним, это уже вторая акция протеста, запланированная на эти выходные. В субботу, 18 февраля, состоится пикет КПРФ в Екатеринбурге. Он пройдет в гайд-парке, расположенном на территории парка им. 50-летия ВЛКСМ на улицах Ясная – Шаумяна. Тема все та же: выражение протеста против роста коммунальных тарифов и размера взноса на капремонт.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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