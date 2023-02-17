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Пятница, 17 февраля 2023, 15:32 мск

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Уральские пожарные научатся реанимировать кошек и собак

Фото ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Уральские спасатели научатся проводить сердечно-легочную реанимацию кошкам и собакам, которые пострадали на пожарах.

«Огнеборец из Москвы Артем Русаков в сотрудничестве с ветеринарами и врачами разработал методические рекомендации по проведению СЛР для животных. В главном управлении МЧС России по Свердловской области было принято решение направить это пособие в пожарно-спасательные подразделения для изучения личным составом дежурных караулов и использования в работе», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце прошлой недели пожарные спасли двух котят из горящего жилого дома в переулке Дизельном в Екатеринбурге. Спасатели вынесли малышей на улицу и оказали им первую помощь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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