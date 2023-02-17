СвЖД назначила дополнительные рейды ретро-поезда «Уральский экспресс»

В марте 2023 года Свердловская железная дорога назначила дополнительные рейсы ретропоезда «Уральский экспресс». Поездки будут организованы в следующие даты: 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 марта.

Как сообщает пресс-центр СвЖД, график составлен с учетом планов школьников и педагогов. В преддверии каникул поездка с посещением Музея военной техники УГМК станет доступной для большего количества детских групп. При этом в составе поезда есть и VIP-купе. Часть пути поезд будет вести раритетный электровоз ЧС2 «Чебурашка», а по неэлектрифицированному участку – паровоз.

«Уральский экспресс» (дневной) курсирует по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – о.п. Верхняя Пышма.Музей. Продолжительность ретротура (включая развлекательную остановку на Шувакише и 3,5 часа свободного времени в Верхней Пышме) – 6 часов 20 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 09:35 местного времени. Возвращение – в 15:55.

В вечернее время по будним дням в марте назначены специальные рейсы «Уральского экспресса» по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Ретропоезд проходит по центру города вдоль улицы Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка. Обратно – через Екатеринбург-Сортировочный до вокзала. Продолжительность ретротура по вечернему кольцу – 2 часа 35 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 19:05 местного времени. Возвращение – в 21:40. Поезд обслуживается ретро-электровозом ЧС2 на всем маршруте следования. Поездки состоятся 1, 3, 7, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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