На трассе Пермь – Екатеринбург легковушка врезалась в фуру. Погиб человек (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург случилось ДТП, в котором погиб один человек. Авария произошла сегодня в 7 часов утра на 324-м километре. Водитель Volkswagen Polo ехал со стороны Перми, выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. В аварии погиб водитель легковушки, сообщили в ГИБДД Первоуральска.

«Установлено, что автомобилем «Фольксваген Поло» управлял 43-летний житель Екатеринбурга. К административной ответственности не привлекался. Грузовой автомашиной «Скания» в составе с полуприцепом «Кроне», управлял 42-летний житель Республики Башкортостан. К административной ответственности привлекался 10 раз, трезв. Мужчина пояснил, что при движении по своей полосе увидел, как автомашина Volkswagen Polo резко вывернула из транспортного потока встречного движения на его полосу, предприняв меры для торможения столкновения избежать, не удалось. По факту ДТП ведется расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы и принято процессуальное решение», – пояснили в ведомстве.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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