«Давайте вместе насуем ему… чуть-чуть деньжат», – в Екатеринбурге прошел митинг против роста тарифов на коммуналку (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге в парке им. 50-летия ВЛКСМ прошла акция против роста тарифов на коммунальные услуги. Организаторы вынесли ростовую куклу главы Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова и накормили ее фальшивыми деньгами.
Главу РЭК накормили деньгами
Все желающие смогли в рот и карманы кукле положить купюры «Банка приколов». Такой перформанс организаторы провели, чтобы показать свое недовольство ростом тарифов на ЖКУ.
Участники акции требовали вернуть льготный тариф выходных и праздничных дней на электроэнергию, а также провести перерасчет платы за январь и декабрь.
Екатеринбург, Владислав Тринько
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