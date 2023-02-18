«Давайте вместе насуем ему… чуть-чуть деньжат», – в Екатеринбурге прошел митинг против роста тарифов на коммуналку (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге в парке им. 50-летия ВЛКСМ прошла акция против роста тарифов на коммунальные услуги. Организаторы вынесли ростовую куклу главы Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова и накормили ее фальшивыми деньгами.

Главу РЭК накормили деньгами

Все желающие смогли в рот и карманы кукле положить купюры «Банка приколов». Такой перформанс организаторы провели, чтобы показать свое недовольство ростом тарифов на ЖКУ.

Участники акции требовали вернуть льготный тариф выходных и праздничных дней на электроэнергию, а также провести перерасчет платы за январь и декабрь.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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