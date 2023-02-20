На Урале потеплеет после резкого похолодания

В Екатеринбурге резко похолодало минувшей ночью. Столбики термометров к утру опустились до -22 °C, однако это явление будет кратковременным – днем начнет теплеть, и всю неделю будет -10…-15 градусов по ночам, а в дневные часы – комфортные -4…-6°.

Прогнозируются снегопады. «Неделя пройдет при влиянии на погоду Урала нового циклона, приближающегося с европейской территории России. Ожидается преобладание значительной облачности. В первой половине недели и в последние дни месяца осадков может быть побольше (умеренный снег)», – сообщили в Уральском управлении метеорологии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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