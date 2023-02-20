Уральцам напомнили, как правильно есть блины

Начинается Масленичная неделя, которая не обходится без главного праздничного блюда – блинов. Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина дала несколько советов по правильному употреблению блинов.

«Во всем нужна мера. Особенно важно научиться контролировать свои гастрономические пристрастия людям с избыточным весом и тем, у кого обострились хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Остальным полезно помнить, что блины – довольно калорийное блюдо, которое заметно повышает нагрузку на внутренние органы. Полностью отказаться от этого масленичного угощения я бы порекомендовала людям с непереносимостью глютена», – цитирует эксперта ДИП.

Определяющими факторами все же остаются количество и содержание. От двух-трех блинчиков в день вреда не будет, особенно если не совмещать их с другими блюдами. Оптимальный вариант для масленичной недели – блинный завтрак: в среднем в 100 граммах блинов содержится 230 килокалорий, 6 граммов белка, 20 граммов углеводов и 10 граммов жира, и этих составляющих достаточно человеку для начала трудового дня, чтобы долго оставаться активным и бодрым.

Одним из основных компонентов при приготовлении блинов является мука. Учитывая ее широкий ассортимент, приверженцы здорового образа жизни активно экспериментируют: кто-то предпочитает тесто на рисовой муке, некоторые добавляют вместо муки псиллиум (растительную клетчатку). Но у каждого такого эксперимента есть свои особенности. К примеру, гречневая мука, хоть и полезная, может дать небольшой привкус горечи. Льняную муку придется добавлять в большем количестве, иначе блины просто развалятся. То есть без особых навыков и знаний лучше придерживаться традиционного рецепта.

Самыми полезными начинками являются творог, овощи (например, тертая морковь с яблоком), вареное яйцо с луком, а также курица, индейка или крольчатина вместо традиционного мясного фарша.

Еще один момент, на который обращают внимание диетологи, – это алкоголь. Нельзя совмещать блины с алкогольными напитками: такой дуэт окажет большую нагрузку на внутренние органы, поэтому на следующее утро проблем со здоровьем и общим самочувствием не избежать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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