Началась масленичная неделя

У православных началась последняя неделя перед Великим постом, масленичная. Ее также называют мясопустной или сырной. Тем, кто придерживается канонов, с этого понедельника нельзя есть мясо, но можно – молочные продукты.

Каждый день масленичной недели имеет свое название, с ним связаны свои обычаи и верования. Так, понедельник – это встреча. В этот день мужья отпускали своих жен в родительский дом, чтобы те навестили родных. И сами сваты тоже встречались, обязательным было угостить друг друга. Также считалось, что в этот день первый блин надо не съесть, а отдать бедным, чтобы те помянули почивших родственников.

Екатеринбург, Елена Сычева

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