Участковый сядет на 12 лет за организацию наркосбыта

В Сысерти суд вынес приговор бывшему сотруднику первого отдела полиции Екатеринбурга Алексею Созонову, которого признали виновным в покушении на организацию сбыта наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

В июле 2020 года Созонов работал участковым полиции. Он предложил своему знакомому заняться сбытом наркотиков. Силовик указывал своему товарищу тайники с крупными партиями запрещенных веществ, а тот расфасовывал наркотики, делал закладки и размещал объявления о продаже в интернете.

«16 июля 2020 года Созонов разместил в тайнике в Первоуральском городском округе наркотические средства массой свыше 1,1 кг. Соучастник забрал их из тайника, а в октябре расфасовал. Получился 231 сверток, которые товарищ участкового разместил в тайниках в Екатеринбурге, Сухом Логу и Богдановиче», – сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Суд назначил бывшему полицейскому 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах сроком на 13 лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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