Самый большой в Москве, самый маленький в Перми. Назван бюджет подарков на 23 февраля

Средний россиянин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества чуть больше 3100 рублей. При этом выяснилось, что самый большой бюджет у москвичей – по 3700, а самый маленький у пермяков – 2300 рублей. В Екатеринбурге средние траты на подарок к 23 февраля составляют 3500 рублей, сообщает портал SuperJob.

Авторы исследования говорят, что мужчины реже готовят подарки другим представителям сильного пола в честь грядущего праздника, однако тратят больше, чем женщины. «Каждая четвертая россиянка готовит подарок на 23 февраля мужу (24%), каждая седьмая – отцу (14%), каждая десятая – сыновьям (10%). Презенты для родных и близких покупают 7% женщин, для возлюбленных – 4%. О том, что подарить коллегам и братьям, задумываются по 3%, друзьям – 2%, дедушкам – 1%», – говорится в исследовании.

«Вручить что-нибудь приятное или полезное отцу планирует каждый девятый (11%), родным, сыновьям и себе любимому – по 5%. Презенты друзьям выбирают 4% представителей сильного пола, братьям и дедушке – по 2%, коллегам – 1%», – добавили аналитики.

При этом примерно 40% женщин и 58% мужчин не дарят подарки на 23 февраля, и число россиянок, который отказываются от презентов на 23 февраля, растет – три года назад их было всего 24%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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