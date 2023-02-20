В День защитника Отечества на Урале пройдет благотворительный марафон

В День защитника Отечества в эфире ОТВ пройдет благотворительный марафон, в ходе которого свердловчане смогут направить средства на поддержку мирных жителей Донбасса и уральцев – участников специальной военной операции.

Как сообщили в ДИПе, марафон, являющийся частью всероссийской акции Общероссийского народного фронта «Всё для Победы!», стартует в 10:00 и продлится до 14:00. На марафоне выступят творческие коллективы и известные уральцы. Перевод в фонд «Все для Победы» можно будет сделать с помощью специального QR-кода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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