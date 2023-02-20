В Екатеринбурге ухажер украл полмиллиона рублей у подруги, чтобы обеспечить ей красивую жизнь

В Екатеринбурге полиция задержала 20-летнего парня, подозреваемого в краже 500 тысяч рублей из квартиры подруги. Девушка написала заявление на своего ухажера после того, как у нее пропало золотое кольцо.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, 18-летняя заявительница жила вместе с подозреваемым в квартире на улице Сурикова. Крупную сумму студентка получила от своей бабушки, которая полагала, что у внучки деньги лучше сохранятся. Но девушка держала деньги дома, в гардеробной. Об этом узнал ее молодой человек и стал скрытно забирать по несколько купюр из пачки. При этом деньги он тратил не только на себя, но и на подругу, а ей рассказывал, что нашел высокооплачиваемую работу. Так продолжалось около 3 месяцев. Сомнения у студентки появились, когда у нее пропало кольцо. В конце января она нашла в вещах бойфренда залоговый билет из ломбарда. После этого она проверила тайник в гардеробной и обнаружила пропажу денег.

В отделе полиции горе-кавалер сознался в краже. Он рассказал, что заложил кольцо подруги в ломбард, так как деньги, хранившиеся в квартире, закончились, а пара привыкла к обеспеченной жизни. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража в крупном размере», ему грозит до шести лет лишения свободы. На время расследования он был задержан и помещен под стражу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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