Астроном рассказал, как увидеть сближение планет в феврале

Для любителей астрономии начинается самый интересный период для наблюдений. С 21 февраля и до конца месяца в небе будут происходить соединения планет на фоне растущей Луны. О том, когда и где смотреть красивые астрономические явления, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Вечером 21 февраля в юго-западной части неба сблизятся два самых ярких небесных объекта: Венера (звездная величина -3,9)* и Юпитер (звездная величина -2,1). Наблюдать планеты можно будет даже на светлом небе, начиная с 18:30 по уральскому времени. К этой паре присоединится еще и Луна в виде тончайшего серпа. Разглядеть спутник Земли смогут только опытные наблюдатели, у которых будет открыт западный горизонт.

22 февраля астрономы ждут самого красивого вечера. Тонкий лунный полумесяц (освещено 7,1% видимой поверхности) будет окружен Венерой и Юпитером. Рядом с Луной также окажется один из крупнейших астероидов Веста (звездная величина 8,1), но увидеть карликовую планету можно будет только в крупный бинокль или телескоп.

Вечером 23 февраля Луна, освещенная уже на 14%, продолжит линию Венера – Юпитер. Визуально три объекта выстроятся в ряд, что можно считать мини-парадом планет.

25 февраля Луна будет освещена уже на треть и пройдет на 0,6 градусов севернее планеты Уран (звездная величина 5,8). Для наблюдения Урана, особенно вблизи яркого полумесяца, потребуется телескоп.

26 февраля Луна пройдет в 2,6 градусах южнее рассеянного звездного скопления Плеяды.

А с 27 по 28 февраля спутник Земли окажется рядом с Марсом, который будет сиять на 0,4 звездной величины.

Сближение Венеры и Юпитера в небе будет происходить до 2 марта, весь этот период планеты можно будет наблюдать даже невооруженным взглядом.

* чем меньше значение звездной величины, тем ярче объект в небе

Использованы изображения из виртуального планетария Stellarium Astronomy Software

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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