«Танки и боеприпасы за правильные ответы»: в РГППУ прошла квест-игра для студентов и школьников (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в минувшие выходные прошла квест-игра «Вехи истории». Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества. Партнером игры выступил Свердловский филиал компании «Т Плюс».

В квесте участвовали 67 команд – школьники и студенты. Задача: набрать к концу игры наибольшую армию из «танков». На старте у каждого было по три единицы техники и до пяти боеприпасов. Участники могли «уничтожать» технику команды соперников.

Энергетики провели квест для школьников и студентов

Для получения боеприпасов и новых танков необходимо было выполнять задания, которые подготовили на 50 этапах, одним из которых стала площадка энергетиков «Т Плюс», этап назывался «Безопасность тепла». Здесь участникам рассказали, что наши объекты, станции, трубы и подстанции – это не только благо, но и опасность, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.

«Компания ПАО «Т Плюс» социально ответственная. Мы не упускаем возможность и всегда принимаем участие в подобных квестах, потому что за один день мы можем довести свою информацию до большого количества людей. Если в школах у нас охват около 60 человек, то здесь за 2-3 часа полторы тысячи человек усваивают нашу информацию, и потом она их спасает от каких-то неприятностей», – рассказала «Новому Дню» руководитель пресс-службы Свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Тимченко.

На этапе «Безопасность тепла» работали волонтеры, которые рассказывали о мерах предосторожности, задавали вопросы викторины, вручали подарки самым активным. Сам проект «Безопасность тепла» существует с 2014 года. Он ориентирован на группы всех возрастов: от маленьких детей до их родителей.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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