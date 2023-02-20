За выходные больше 200 таксистов попались на нарушениях

В минувшие выходные в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели рейд «Такси» – они останавливали машины с «шашечками», чтобы проверить их. Всего инспекторы остановили 635 автомобилей, нарушения оказались более чем у трети.

«Чаще всего таксисты нарушали такие правила как: управление транспортным средством с техническими неисправностями – привлечено к административной ответственности 72 водителя, управление транспортным средством без документов, предусмотренных ПДД – зафиксировано 48 таких случаев. Также 6 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь или нанесена специальная цветографическая схема легкового такси», – сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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