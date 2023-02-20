Заболеваемость ОРВИ пошла на спад, но ковида стало больше

За неделю в Свердловской области зарегистрировано 38,3 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, что меньше, чем неделю назад, на 3,4% и ниже среднемноголетнего уровня на 6,7%. По-прежнему больше половины заболевших – дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях за неделю обследован 901 человек. Доминирует SARS-CoV-2 (10,7% от числа обследованных). Также выделены вирусы гриппа В, риновирусы, сезонные коронавирусы и другие возбудители», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге за неделю заболеваемость снизилась почти на 9% – заболели 15,8 тысячи человек. Но есть и города, где показатель превышает среднеобластной в полтора раза: Первоуральск, Туринск, Богданович, Североуральск, Краснотурьинск, Сухой Лог.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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