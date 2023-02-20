Пенсии, мобилизация и цены: что волнует свердловчан накануне послания Путина (ВИДЕО)

Завтра, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Накануне этого события «Новый День» опросил жителей Екатеринбурга: будут ли они смотреть послание, чего от него ждут, и какие заявления им хотелось бы услышать от главы государства.

Чего ждут россияне от послания Путина

Около половины опрошенных намерены посмотреть послание в прямом эфире. Интересно, что мужчины в среднем более положительно относится к президенту, чем женщины. Один из респондентов заявил, что «Путин слов на ветер не бросает, если что-то скажет – выполнит». Другой сообщил, что во всем поддерживает президента, и считает, что от его действий зависит мир во всем мире.

Двое студентов упомянули, что молодежь волнует вопрос возможной второй мобилизации, и было бы хорошо, если бы Путин заявил, что в этом больше нет необходимости. Люди более старшего возраста хотели бы, чтобы президент каким-то образом придержал рост цен и повысил пенсии. Чего еще ждут от Путина жители Екатеринбурга, смотрите в нашем видеосюжете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Владислав Тринько

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