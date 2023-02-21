«Зеленстрой» потратит на петунии и бархатцы 19 миллионов

В Екатеринбурге начинается подготовка к теплому сезону. МБУ «Зеленстрой» закупает рассаду для благоустройства города в этом году.

Высаживать, согласно техзаданию, будут петунии, кореопсис, гадании, гортензии, бегонии, китайские гвоздики, герань, георгины, бархатцы и другие цветы, в перечне более полусотни наименований. На цветочную рассаду выделяется 19,2 млн рублей.

Добавим, с каждым годом «Зеленстрой» все больше тратит на рассаду: в прошлом году подрядчик выполнил работу за 17,5 млн рублей, в 2021 – за 16,2 млн рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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