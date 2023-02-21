В Академическом задержали воришку, который разбирал окна на запчасти

В Академическом районе Екатеринбурга задержали мужчину, который крал штапики с окон в подъездах – это фиксирующий механизм, без которого стекло может просто выпасть. Вором оказался житель Кургана, который не знал о камерах в Академическом.

Как сообщили в пресс-службе управляющей компании, в доме № 33 по улице Вильгельма де Геннина с окон в подъезде пропали металлические элементы, фиксирующие стеклопакет в раме. Пропали штапики на окнах с 10 по 16 этаж. Житель этого дома заметил мужчину, который с пристрастием рассматривал пластиковые окна, и вызвал ГБР. Охранники задержали подозрительного мужчину и вызвали полицию.

Задержанным оказался 39-летний житель Курганской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина нигде не работал и искал «легких денег» в Академическом. Но не учел, что за сохранностью общедомового имущества следит охрана. Свою вину он отрицать не стал и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества».

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»