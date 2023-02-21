Штырков и Исмаилов проведут бой по правилам бокса

В Екатеринбурге через две недели пройдет «Вечер бокса» от RCC Boxing Promotions, главным поединком которого станет встреча топовых российских бойцов Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова. Регламент встречи – шесть раундов, 10-унцовые перчатки, весовая категория до 93 кг, сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

Напомним, что в 2020 году Штырков и Исмаилов уже встречались, но в октагоне. Тогда дагестанский боец оказался сильнее уральского спортсмена. Но после того поединка оба попробовали себя в боксе – и у обоих пока не было поражений.

Оба спортсмена входят в число самых популярных в России и сильнейших в мире. Штырков – 55-й номер полутяжелого веса (до 93 кг), Исмаилов – 115-й в среднем (до 84 кг).

Екатеринбург, Елена Сычева

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