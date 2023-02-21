Свердловские депутаты собрались слушать Путина (ФОТО)

Депутаты свердловского заксо собрались в малом зале заседаний, чтобы вместе послушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в зале присутствуют около 20 депутатов из 49. В частности первый вице-спикер Аркадий Чернецкий, председатель фракции ЕР в заксобрании Елена Чечунова, лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев, руководители фракций ЛДПР Александр Каптюг и «Новые люди» Рант Агаджанян, председатели профильных комитетов – Вячеслав Погудин, Михаил Зубарев, Валентин Лаппо.

Часть депутатов смотрят послание в своих рабочих кабинетах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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