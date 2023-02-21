«Хватит разговоров»: уральские политики высказались о послании Путина

Уральские политики и общественники сегодня на разных площадках смотрели трансляцию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ. «Новый День» спросил у экспертов, что важного они услышали в речи главы государства.

Вице-спикер заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий – о ядерном паритете:

«Я не опасаюсь [испытаний ядерного оружия], я считаю, что это обязательно нужно делать. Если сегодня действительно будет разгонка этого процесса со стороны США, мы имеем возможность и обязательно должны ответить тем же самым. Хватит разговоров. Никто не ставит задач, что мы должны начинать какие-то вопросы по разрушению системы мировой безопасности первыми. Но если мы видим сегодня, что система обрушена со стороны США и НАТО, мы тоже должны показывать свою силу».

Политолог Анатолий Гагарин – о предложениях президента:

«Все самое важное в послании президента было сконцентрировано в афоризме Столыпина, что у России есть право быть сильной. Все изложенные примеры, результаты и цифры констатируют наши достижения. Мне кажется, что предложения президента были выверены и просчитаны. Судя по реакции членов правительства, эти инициативы нашли понимание и будут реализованы в ближайшее время. Это вселяет здоровый оптимизм. Предложения касаются и ветеранов СВО, и населения, и в том числе бизнеса. Президент призвал бизнес, который когда-то сделал ставку на так называемый Запад, вернуться в Россию и реализовывать свои интересы здесь. Также было уделено внимание молодому и семейному бизнесу. Предложения президента были встречены с воодушевлением. Это говорит о том, что у нас хорошие перспективы для развития».

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова – о поддержке ветеранов СВО:

«В послании президента мы услышали конкретные ответы на те вопросы, с которыми пришли сегодня, которые волнуют многих. И самая ключевая установка, которую всем дал глава государства: «Победить Россию на поле боя невозможно». С этой установкой мы и дальше будем работать. Наша задача сейчас – окружить заботой и вниманием все семьи военнослужащих. Особое слово было сказано о семьях погибших воинов. В поддержке нуждаются и люди с реальным боевым опытом, которые должны быть востребованы в военных институтах, в работе с молодежью, в государственной службе. Слова президента о том, что Родина высоко оценивает их вклад в защиту Отечества, отозвались у всех, кто слушал сегодня послание».

Директор центра «Аналитик», член Общественной палаты Свердловской области Андрей Мозолин – о целях военной спецоперации на Украине:

«Принципиальная позиция – еще раз пояснить и для жителей всей нашей страны, присоединенных территорий, и для политической и экономической элиты обоснование необходимости проведения специальной военной операции. Потому что несмотря на то что прошел уже практически год, далеко не для всех ясны цели и предпосылки именно того, что России пришлось провести превентивную специальную военную операцию. И в данном случае президент еще раз подчеркивает, что на самом деле и причины, и источник – это не Россия, которая занимала принципиальную правовую государственную позицию: «Ребята, дайте нам жить нормально, дайте нам жить мирно и спокойно». Но западные страны это не услышали, и в итоге получается то, что получается сегодня».

Депутат заксобрания Свердловской области Сергей Карякин – об импортозамещении:

«Большая поддержка будет предоставлена ОПК, и это говорит о том, что сейчас, когда мы отключились от Запада, мы будем строить свою промышленность, не надеясь на какие-то западные продукты. И я надеюсь на то, что настанет момент настоящего импортозамещения, которое будет действительно реализовано. И промышленность перейдет на абсолютно иной уровень развития, который позволит нам говорить о том, что мы станем независимыми в плане машиностроения и техники».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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