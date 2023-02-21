На Городском пруду ребенок провалился под лед

В Екатеринбурге едва не закончилась трагедией прогулка ребенка по льду Городского пруда.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент случился 17 февраля. Несколько детей играли на набережной в районе ДИВСа. Один мальчик подошел к полынье, в которой плавали утки, и провалился в воду. Самостоятельно выбраться ребенок не смог, и ему на помощь бросилась горожанка, проходившая мимо. Девушка по льду подползла к мальчику и вытянула его на поверхность.

Спасенного ребенка она отвела в расположенное неподалеку здание бассейна, где ему помогли освободиться от мокрой одежды и отправили в теплый душ. Мальчик по смарт-часам дозвонился до мамы. Вскоре она пришла с теплой одеждой и забрала ребенка, поблагодарив неравнодушных горожан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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