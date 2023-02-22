В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик

В Екатеринбурге полиция и добровольцы из «Лиза Алерт» ищут восьмилетнего ребенка. Макар Орлов не вернулся вчера с прогулки домой. Мальчик был одет в черную куртку, черные болоньевые штаны, черные ботинки, синюю шапку. Рост ребенка – 130 см, у него светло-русые волосы и зеленые глаза, телосложение худощавое.

Всех, кто что-то знает о местонахождении школьника, просят обратиться по телефону: 8(800)-700-54-52 или по линии 112. Также «Лиза Алерт» набирает добровольцев для помощи в поисках.

Екатеринбург, Елена Сычева

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