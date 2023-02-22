Наутро после снегопада Екатеринбург встал в пробки, цены на такси взлетели

Сегодня утром, после длительного снегопада, Екатеринбург встал в огромные пробки. На текущий момент «Яндекс» оценивает затруднения на дорогах в 8 баллов.

По сообщениям автомобилистов, стоит вообще весь город: и отдаленные районы, и центр. Предсказуемо выросли цены на такси. Например, от ТЦ «Академический» до центра добраться можно за 600 рублей при обычной цене 350-400 рублей. По центру поездки дешевле: от Дворца молодежи до улицы Мира – около 250 рублей.

Снегопад в Екатеринбурге начался еще 20 февраля, вчера он усилился. Снег шел весь вечер и часть ночи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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