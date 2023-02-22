В Краснотурьинске мамаша жестко избила ребенка на глазах у соседа

В Краснотурьинске женщина избила ребенка у подъезда дома № 37 на улице Чкалова. Об инциденте стало известно накануне вечером из паблика «Краснотурьинск LIVE». Полиция начала срочную проверку, гражданку ищут полицейские.

«Информация о видео зарегистрирована в дежурной части полиции Краснотурьинска. Начальник территориального ОВД Сергей Калмыков взял ситуацию на личный контроль и поручил в срочном порядке провести проверку сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

Представители МВД примут обоснованное решение. Сейчас устанавливается личность женщины и ребенка, а также очевидцев. Тем, кто владеет информацией об участниках инцидента, просьба оперативно поделиться сведениями с местным отделом полиции или по круглосуточному телефону доверия областного главка МВД 8 (343) 358-71-61, можно конфиденциально», – сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Краснотурьинск, Владислав Тринько

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