Количество DDoS-атак на органы власти и промпредприятия УрФО выросло в два раза

За последний год количество DdoS-атак на компании и госорганы Уральского федерального округа выросло в два раза. Чаще всего хакеров интересуют государственные сервисы оказания услуг гражданам, системы здравоохранения, энергетический комплекс и химическая промышленность.

«Видим, что с февраля 2022 года количество компьютерных атак растет. В целом оцениваем рост в два раза и более. При этом количество атак выросло, а количество инцидентов, которые привели бы к сбою работы каких-то систем, не является драматическим. По УрФО и органам власти на можем никаких значительных инцидентов отметить», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий.

Точную цифру хакерских атак он называть не стал, заявив, что внутри одной DDoS-атаки – миллионы. Однако, по данным ЕЦК «Запад» «Ростелеком-Солар», Уральский федеральный округ по количеству атак – на втором месте в стране после Москвы.

«После начала СВО количество атак выросло в два раза. Две трети – это похищение персональных данных, причем не только в социальной сфере, но и данных сотрудников отдельных организаций. В три раза участились атаки, направленные на выведение из строя инфраструктуры. Причем очень мощно выросли атаки в части качества. Злоумышленники используют не только известные уязвимости, но и строят многоуровневые атаки, которые сложно отбить обычными способами, – рассказал руководитель группы по развитию региональных продаж в ЕЦК «Запад» «Ростелеком-Солар» Станислав Лукьяненко. – Всего, по нашим данным, по УрФО за прошлый год совершено 100 тысяч DdoS-атак. Затронуло государственный сектор, топливно-энергетический комплекс, телеком, и впервые так много атак было на пищевую промышленность».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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