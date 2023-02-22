Мерзлякова и депутаты обсудили, как не дать родителям пропивать детские пособия

Сегодня депутаты заксо и уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова обсудили «обратную сторону детских выплат».

По словам Мерзляковой, почти в каждом населенном пункте она слышит от граждан рассказы о том, что их многодетные соседи не работают и тратят детские пособия на сигареты и алкоголь, из-за чего возникают пожары, в которых иногда дети гибнут. Уполномоченный предлагает несколько вариантов, как этого избежать.

Один из них – оказывать помощь не в денежном выражении. Другой – при выдаче банковской карточки заблокировать возможность покупки сигарет и спиртного, такая практика, по словам Мерзляковой, в некоторых территориях есть. Еще один вариант – предупреждать родителей, что если они покупают спиртное и не работают, детей у них могут забрать. «Хотя я не сторонник этой меры», – отметила омбудсмен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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