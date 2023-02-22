Электрички в Екатеринбурге перейдут на единый тариф с 24 февраля

Единый городской тариф в электричках в Екатеринбурге начнет действовать с 24 февраля. Стоимость одной поездки без пересадок в границах города составит 35 рублей – вне зависимости от дальности. Также действуют все предусмотренные законодательством льготы, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Совершить поездку по единой цене можно в границах станций: Шувакиш, Березит, Глубокое, аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, о.п. 1639 км, Северка.

Уточнить расписание и купить билет можно в пригородных кассах или терминалах самообслуживания. Всего в границах Екатеринбурга каждый день курсирует 142 пригородных поезда по 7 направлениям.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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