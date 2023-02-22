Уральцы показали белорусам, как выращивают овощи (ФОТО)

На Урале с рабочим визитом побывали аграрии из Белоруссии. Они посетили комбинат «Тепличное» в поселке Садовом, где каждый год производится 12 тысяч тонн помидоров, 11 тысяч тонн огурцов и 1200 тонн зелени. Там гости узнали о новейших технологиях выращивания овощей в закрытом грунте.

«Свердловская область относится к зоне рискованного земледелия, производство овощей в теплицах хоть и более хлопотно и затратно, но менее рискованно», – отметила и.о. министра АПК региона Анна Кузнецова.

В тепличном комплексе за освещение, регулировку температуры, влажности, уникальную систему полива, удобрение растений отвечает автоматика. Все показатели отражаются на мониторах компьютеров в центре управления теплицами. Опыление же производится естественным путем, это работа шмелей, для которых в комплексе построены специальные домики. Для того чтобы системы функционировали без перебоев, особенно осветительная, которая зимой работает по 18-20 часов в сутки, в «Тепличном» возведен собственный энергоцентр.

«Тепличное» впечатляет, в первую очередь, объемами – 36 гектаров под крышей. Также очень важным является и тот факт, что здесь выращиваются овощи из семян российской селекции», – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун.

Напомним, объекты АО «Тепличное» полностью были построены в 2018 году при государственной поддержке из федерального и областного бюджетов общим объемом 1,3 млрд рублей. «На сегодня мы производим порядка 24 тысяч тонн овощей в год. За годы работы мы заслужили уважение и доверие покупателей, вопросов с поставками продукции АО «Тепличное» никогда не было и не предвидится», – рассказал директор компании «Агро-Актив» Илья Бондарев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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