«Угроза ракетного удара»: по радио разных регионов страны пронеслось тревожное сообщение

По всей стране пронеслись сообщения по радио с предупреждением об «угрозе ракетного удара». Эфиры резко прерывались, звучал женский голос, а на фоне сирена. Информация об этом появилась в ряде СМИ и в сообществах соцсетей. По одной из версий, были взломаны частоты радиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио».

В МЧС по Свердловской области прокомментировали данный инцидент. «В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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