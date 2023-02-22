Помощник полпреда рассказал, сколько айтишников уехали из УрФО после начала СВО

Помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий рассказал, что точную цифру покинувших страну специалистов IT-отрасли не считали, но это менее 5%.

«Процент тех, кто уехал, – мы для себя считали – менее 5%. Это не критично. Не считаю, что нужно вести такие расчеты, – ответил Гурарий на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – По нашим данным, многие из тех, кто уехал, уже вернулись. А кто-то продолжает работать на российские компании из-за рубежа».

Заместитель генерального директора по научно-технической работе УЦСБ Николай Домуховский подтвердил, что на Урале не так много айтишников, покинувших Россию.

«Наша компания довольно крупная на региональном уровне. У нас из тысячи человек уехали за рубеж в прошлом году около 20. Часть уже вернулись. А часть планировали уехать еще до всяких событий, просто хотели жить в южной стране. Общая цифра на уровне статистической погрешности. С проблемой не столкнулись», – отметил он.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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